Аналитик назвал клуб НБА, который имел бы «неплохие шансы» на победу в Олимпиаде-2024

Известный аналитик и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст считает, что текущий состав клуба «Бостон Селтикс» мог бы победить на летних Олимпийских играх в Париже.

«Если бы «Бостон Селтикс» участвовал в Олимпийских играх [в Париже], то, как мне кажется, у него были бы неплохие шансы победить в турнире», — сказал Брайан в эфире телеканала ESPN.

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «кельты» вышли в финал и играли за звание чемпионов лиги с «Даллас Маверикс». Команды провели пять матчей. В итоге «Бостон Селтикс» победил в финальной серии со счётом 4-1 и стал чемпионом НБА.

Ранее чемпион НБА встретился с известным сербским теннисистом Новаком Джоковичем после того, как тот выиграл золото на ОИ.