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Баскетбол 3х3, мужчины — Олимпиада-2024, результаты финала 5 августа

Мужская сборная Нидерландов обыграла Францию в баскетболе 3х3 в финале Олимпиады
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5 августа прошёл заключительный день соревнований по баскетболу 3х3 среди женских и мужских команд. В финальном матче за золотую медаль мужского турнира в рамках Олимпийских игр — 2024 встречались национальные команды Франции и Нидерландов. Со счётом 18:17 в овертайме победила сборная Нидерландов.

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Олимпиада 2024. Баскетбол 3х3
Мужчины. Финал. Нидерланды — Франция
05 августа 2024, понедельник. 23:30 МСК
Нидерланды
Окончено
18:17 OT
Франция

Наиболее ценным игроком в составе Нидерландов стал бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Уорти де Йонг, который набрал семь очков, реализовав один из семи двухочковых бросков. Но единственное попадание из-за дуги стало победным для нидерландцев.

Состав золотых медалистов Олимпиады-2024 по баскетболу 3х3:

1. Ян Дриссен
2. Димео ван дер Хорст
3. Арвин Слагтер
4. Уорти де Йонг

У Франции отличились Лукас Дюссулье и Франк Сегёйла. На их счету по пять очков.

Состав серебряных медалистов Олимпиады-2024 по баскетболу 3х3:

1. Лукас Дюссулье
2. Франк Сегёйла
3. Жюль Рамбо
4. Тимоти Вержиа

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