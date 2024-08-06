Мужская сборная Нидерландов обыграла Францию в баскетболе 3х3 в финале Олимпиады

5 августа прошёл заключительный день соревнований по баскетболу 3х3 среди женских и мужских команд. В финальном матче за золотую медаль мужского турнира в рамках Олимпийских игр — 2024 встречались национальные команды Франции и Нидерландов. Со счётом 18:17 в овертайме победила сборная Нидерландов.

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Наиболее ценным игроком в составе Нидерландов стал бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Уорти де Йонг, который набрал семь очков, реализовав один из семи двухочковых бросков. Но единственное попадание из-за дуги стало победным для нидерландцев.

Состав золотых медалистов Олимпиады-2024 по баскетболу 3х3:

1. Ян Дриссен

2. Димео ван дер Хорст

3. Арвин Слагтер

4. Уорти де Йонг

У Франции отличились Лукас Дюссулье и Франк Сегёйла. На их счету по пять очков.

Состав серебряных медалистов Олимпиады-2024 по баскетболу 3х3:

1. Лукас Дюссулье

2. Франк Сегёйла

3. Жюль Рамбо

4. Тимоти Вержиа