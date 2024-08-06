Мужская сборная Нидерландов обыграла Францию в баскетболе 3х3 в финале Олимпиады

5 августа прошёл заключительный день соревнований по баскетболу 3х3 среди женских и мужских команд. В финальном матче за золотую медаль мужского турнира в рамках Олимпийских игр — 2024 встречались национальные команды Франции и Нидерландов. Со счётом 18:17 в овертайме победила сборная Нидерландов.
Фото: Matthew Stockman/Getty Images
Наиболее ценным игроком в составе Нидерландов стал бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Уорти де Йонг, который набрал семь очков, реализовав один из семи двухочковых бросков. Но единственное попадание из-за дуги стало победным для нидерландцев.
Состав золотых медалистов Олимпиады-2024 по баскетболу 3х3:
1. Ян Дриссен
2. Димео ван дер Хорст
3. Арвин Слагтер
4. Уорти де Йонг
У Франции отличились Лукас Дюссулье и Франк Сегёйла. На их счету по пять очков.
Состав серебряных медалистов Олимпиады-2024 по баскетболу 3х3:
1. Лукас Дюссулье
2. Франк Сегёйла
3. Жюль Рамбо
4. Тимоти Вержиа