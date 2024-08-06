Трэйси Макгрэди предложил изменить одно правило, чтобы улучшить Матч звёзд НБА

45-летний известный американский бывший профессиональный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Трэйси Макгреди предложил изменить одно правило, чтобы улучшить зрелищность Матча звёзд НБА. Ти-Мак хочет запретить бросать по кольцу, пока все товарищи по команде не пересекут половину площадки, если только это не атака в быстром отрыве.

«Я хотел бы кое-что изменить в Матче звёзд НБА. В него должно быть введено новое правило. И, возможно, это правило гласит: нельзя забивать, пока все не пройдут половину площадки. Наверное никто не может находиться на своей половине, если только это не быстрый прорыв. Потому что то, что мы видели в Матчах звёзд в прошлом году, ребята просто забирали мяч, делали один пас, а потом они просто стояли на площадке

Чтобы сделать игру более конкурентоспособной, я думаю, нельзя забивать, пока все не пройдут половину площадки. Теперь вам придется играть в защите. Я не знаю. Просто подумал об этом и думаю, что это, вероятно, поможет игру сделать более конкурентной», — написал Макгреди в социальных сетях.