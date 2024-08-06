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Баскетбол, мужчины, Олимпиада-2024: расписание матчей 6 августа

Баскетбол, мужчины, Олимпиада-2024: расписание матчей 6 августа
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6 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится мужской баскетбольный турнир. В этот день пройдут четвертьфиналы соревнований.

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Олимпиада-2024. Баскетбол, мужчины.
Расписание матчей 6 августа, время московское

  • 12:00 — Германия — Греция;
  • 15:30 — Сербия — Австралия;
  • 19:00 — Франция — Канада;
  • 22:30 — Бразилия — США.

На групповом этапе лучшие результаты в своих группах показали Канада, Германия и США, которые выиграли все три матча. Также, заняв второе место в квартетах, в плей-офф вышли Австралия (одна победа), Франция (две победы), Сербия (две победы).

Благодаря лучшему результату среди команд, расположившихся на третьих местах в своих группах, в четвертьфинал прошли Греция (одна победа) и Бразилия (одна победа).

Баскетбольный турнир Олимпийских игр — 2024 в Париже проходит с 27 июля по 10 августа. На Олимпиаде-2020 в Токио чемпионом стала сборная США, обыгравшая в финале сборную Франции со счётом 87:82.

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