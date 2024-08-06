Баскетбол, мужчины, Олимпиада-2024: расписание матчей 6 августа

6 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится мужской баскетбольный турнир. В этот день пройдут четвертьфиналы соревнований.
Олимпиада-2024. Баскетбол, мужчины.
Расписание матчей 6 августа, время московское
- 12:00 — Германия — Греция;
- 15:30 — Сербия — Австралия;
- 19:00 — Франция — Канада;
- 22:30 — Бразилия — США.
На групповом этапе лучшие результаты в своих группах показали Канада, Германия и США, которые выиграли все три матча. Также, заняв второе место в квартетах, в плей-офф вышли Австралия (одна победа), Франция (две победы), Сербия (две победы).
Благодаря лучшему результату среди команд, расположившихся на третьих местах в своих группах, в четвертьфинал прошли Греция (одна победа) и Бразилия (одна победа).
Баскетбольный турнир Олимпийских игр — 2024 в Париже проходит с 27 июля по 10 августа. На Олимпиаде-2020 в Токио чемпионом стала сборная США, обыгравшая в финале сборную Франции со счётом 87:82.