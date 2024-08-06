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Франция — Канада, баскетбол, мужчины, Олимпиада-2024: во сколько начало матча, где смотреть

Франция — Канада, баскетбол, мужчины, ОИ-2024: во сколько начало матча, где смотреть
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6 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится мужской баскетбольный турнир. В четвертьфинальном матче сборная Франции сыграет со сборной Канады.

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
06 августа 2024, вторник. 19:00 МСК
Франция
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Начало матча — в 19:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

На групповом этапе сборная Франции заняла второе место в квартете В с двумя победами из трёх. Канада вышла в четвертьфинал с первого места в группе А, выиграв все три матча.

Баскетбольный турнир Олимпийских игр – 2024 в Париже проходит с 27 июля по 10 августа. На Олимпиаде-2020 в Токио чемпионом стала сборная США, обыгравшая в финале сборную Франции со счётом 87:82.

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