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Сербия — Австралия, баскетбол, мужчины, ОИ-2024: во сколько начало матча, где смотреть

Сербия — Австралия, баскетбол, мужчины, ОИ-2024: во сколько начало матча, где смотреть
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6 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится мужской баскетбольный турнир. В четвертьфинальном матче сборная Сербии сыграет со сборной Австралии.

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
06 августа 2024, вторник. 15:30 МСК
Сербия
Не начался
Австралия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Начало матча — в 15:30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

На групповом этапе сборная Сербии заняла второе место в квартете С с двумя победами из трёх. Австралия также вышла в четвертьфинал со второго места в группе А, одержав лишь одну победу.

Баскетбольный турнир Олимпийских игр — 2024 в Париже проходит с 27 июля по 10 августа. На Олимпиаде-2020 в Токио чемпионами стала сборная США, обыгравшая в решающем матче сборную Франции со счётом 87:82.

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Баскетбол (м), Олимпиада-2024, турнирная таблица
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