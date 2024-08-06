Сербия — Австралия, баскетбол, мужчины, ОИ-2024: во сколько начало матча, где смотреть

6 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится мужской баскетбольный турнир. В четвертьфинальном матче сборная Сербии сыграет со сборной Австралии.

Начало матча — в 15:30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

На групповом этапе сборная Сербии заняла второе место в квартете С с двумя победами из трёх. Австралия также вышла в четвертьфинал со второго места в группе А, одержав лишь одну победу.

Баскетбольный турнир Олимпийских игр — 2024 в Париже проходит с 27 июля по 10 августа. На Олимпиаде-2020 в Токио чемпионами стала сборная США, обыгравшая в решающем матче сборную Франции со счётом 87:82.