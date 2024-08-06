Германия — Греция, баскетбол, мужчины, ОИ-2024: во сколько начало матча, где смотреть

6 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится мужской баскетбольный турнир. В четвертьфинальном матче сборная Германии сыграет со сборной Греции.

Начало матча — в 12:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

На групповом этапе сборная Германии заняла первое место в квартете В с тремя победами. Греция пробилась в четвертьфинал с третьего места в группе А, показав второй лучший результат среди третьих мест (1 победа).

Баскетбольный турнир Олимпийских игр — 2024 в Париже проходит с 27 июля по 10 августа. На Олимпиаде-2020 в Токио чемпионами стала сборная США, обыгравшая в финале сборную Франции со счётом 87:82.