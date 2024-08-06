Единая лига представила видеопревью Суперкубка-2024

Единая лига ВТБ на своём официальном канале на YouTube поделилась видеопревью к Суперкубку 2024 года, в котором представлены команды-участники и яркие моменты каждого из клубов. Участники Суперкубка в 2024 году: ЦСКА, «Локомотив-Кубань», «Црвена Звезда», УНИКС, «Зенит» и «Бешикташ».

Видео можно посмотреть на официальном канале Единой лиги ВТБ в YouTube. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Напомним, в 2021 году было утверждено создание ежегодного Суперкубка с участием четырёх лучших команд предыдущего регулярного сезона. Победителю вручается Кубок Александра Гомельского — в знак памяти о легендарном тренере.

В 2021 году обладателем Суперкубка стал московский ЦСКА, в 2022 и 2023 годах победителем становился санкт-петербургский «Зенит». В 2022 году в Суперкубке Единой лиги ВТБ впервые приняли участие зарубежные команды — сербские «Партизан» и «Мега».