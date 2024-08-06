Сборная России по баскетболу отправилась на сбор в Турцию

Мужская сборная России по баскетболу закончила тренировочный сбор на базе в Новогорске. Теперь национальная команда отправилась в Турцию, где продолжит подготовку к Кубку Дружбы, который начнётся 21 августа.

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С 21 по 25 августа в Перми пройдёт Кубок Дружбы. Там сборная России по баскетболу сыграет со сборными Венесуэлы и Колумбии, а также с БК «Парма».

Напомним, единственным матчем в 2024 году для сборной России стала встреча с «Самарой». Игра состоялась на арене «Дворец спорта «Динамо» в Москве и завершилась со счётом 78:77 в пользу «Самары». Лучшую результативность в составе национальной команды показал Андрей Лопатин, набравший 17 очков.