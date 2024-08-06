Адебайо показал забавное фото с Дюрантом, где он спит с открытым ртом

Центровой «Майами Хит» и национальной команды США Бэм Адебайо разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал забавную фотографию с товарищем по сборной Кевином Дюрантом. Снимок был сделан, когда лёгкий форвард уснул.

Фото: Из личного архива Бэма Адебайо

Напомним, сборная США в настоящий момент принимает участие в Олимпийских играх в Париже. На стадии группового этапа американские баскетболисты одержали три победы в трёх матчах (с Сербией, Южным Суданом и Пуэрто-Рико). В четвертьфинале турнира национальная команда США встретится со сборной Бразилии. Игра пройдёт сегодня, 6 августа. Начало запланировано на 22:30 по московскому времени.

Ранее разыгрывающий американцев Стефен Карри рассказал, есть ли у него напряжённые отношения с Дюрантом во время Игр.

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