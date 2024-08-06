Карри встретился с Кэти Ледеки, ставшей в Париже девятикратной чемпионкой Олимпийских игр

Разыгрывающий клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз» и сборной США Стефен Карри во время Олимпийских игр в Париже встретился с соотечественницей пловчихой Кэти Ледеки. Оба были замечены в тот момент, когда оживлённо о чём-то разговаривали друг с другом.

Стефен Карри встретился с Кэти Ледеки на Играх в Париже:

Напомним, 3 августа Ледеки на Олимпиаде в Париже выиграла заплыв на 800 м вольным стилем, показав результат 8.11,04. Благодаря этому успеху американка догнала девятикратную олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Ларису Латынину по количеству золотых медалей Олимпийских игр. Также в активе американки четыре серебра на Олимпиадах и одна бронза.

Сборная США по баскетболу сегодня, 6 августа, сыграет с национальной командой Бразилии. Начало запланировано на 22:30 по московскому времени.