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Владимир Гомельский оценил игру сборной Южного Судана на Олимпиаде в Париже

Владимир Гомельский оценил игру сборной Южного Судана на Олимпиаде в Париже
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Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о выступлении сборной Южного Судана на Олимпийских играх в Париже.

«Игра сборной Южного Судана, с моей точки зрения, не является баскетболом будущего. Высокий атлетизм всех игроков, отличные снайперские качества некоторых из них — явно недостаточно для побед против хорошо сбалансированных команд. Нужен высокий уровень игровой дисциплины и умная игра в защите», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, на Олимпиаде-2024 сборная Южного Судана была в группе C с национальными командами США, Сербии и Пуэрто-Рико. Южносуданцы одержали победу в игре с Пуэрто-Рико и потерпели поражения в двух других матчах, не сумев выйти в плей-офф.

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