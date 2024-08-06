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Названы показатели, по которым 20-летний Вембаньяма лидирует в сборной Франции на ОИ

Названы показатели, по которым 20-летний Вембаньяма лидирует в сборной Франции на ОИ
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20-летний французский центровой Виктор Вембаньяма после трёх матчей на Олимпиаде в Париже является лидером национальной команды сразу по нескольким статистическим показателям.

Как информирует BasketNews, Вембаньяма лидирует по числу набранных очков, подборов, результативных передач, перехватов и сделанных трёхочковых бросков.

Напомним, сегодня, 6 августа, национальная команда Франции в рамках четвертьфинала баскетбольного олимпийского турнира встретится со сборной Канады. Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

Ранее чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кендрик Перкинс предположил, сколько титулов в НБА выиграет Вембаньяма.

Мнение Перкинса:
Кендрик Перкинс предположил, сколько титулов в НБА выиграет Вембаньяма

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