Пешич назвал сильную сторону сборной Австралии в преддверии четвертьфинального матча на ОИ

Главный тренер сборной Сербии Светислав Пешич высказался о предстоящей встрече в рамках четвертьфинала Олимпиады-2024 по баскетболу со сборной Австралии, которая состоится сегодня, 6 августа. Начало матча назначено на 15:30 мск. Более того, «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игрового дня.

«Это очень серьёзная команда, и мы все это знаем. У них опытный тренер, и они играют вместе уже много лет, что обеспечивает им отличную сыгранность — это их главная характеристика. В турнире такого уровня каждой команде необходимо сохранять сыгранность, что очень непросто, так как всегда происходят изменения.

Но у них это есть: они хорошо знают друг друга. У них есть игроки, которые не только выступают в НБА, но и играют ключевые роли в своих командах. В современном баскетболе главное — хорошо защищаться при переходах и не давать соперникам лёгких очков. Их сильная сторона — игра в переходах. В матче в Абу-Даби они набрали против нас 80 очков, из которых 40 были в переходах.

Конечно, мы только что приехали туда с дороги, были немного уставшими и не готовились к сопернику, больше сосредоточившись на своей игре. Но все мы, кто знает сборную Австралии, очень уважаем их. Это команда, которая знает, чего хочет, играет серьёзно и без уловок. Это чистый и понятный баскетбол», — приводит слова Пешича Meridian Sport.

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