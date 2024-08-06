В «Пари НН» прокомментировали аренду Артёма Антипова из «Зенита»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин высказался по поводу перехода в команду на правах аренды из санкт-петербургского «Зенита» 19-летнего форварда Артёма Антипова.

«Артём Антипов, на наш взгляд, один из перспективных игроков своего возраста. Отвечая на вопрос болельщиков: Артём не будет играть в молодёжной команде — как минимум он уже не проходит по возрасту. Он будет играть в основе.

Рады, что удалось договориться с «Зенитом» об аренде. Артём в этом сезоне поможет нам на позиции третьего и четвёртого номера. Тренерский штаб в первую очередь отметил его бойцовский характер, его личностные качества.

Это баскетболист, который готов тренироваться, развиваться, биться за свои игровые минуты и приносить пользу команде. Я верю, что он своим отношением к работе поможет коллективу и в тренировочном процессе, и во время игр», — приводит слова Козина официальный телеграм-канал «Пари НН».