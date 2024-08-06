Дирк Новицки высказался о сборной Германии перед матчем с Грецией на ОИ-2024

Прославленный немецкий баскетболист, чемпион НБА 2011 года Дирк Новицки выразил уверенность, что нынешняя сборная Германии – лучшая в истории этой страны.

«Это лучшее поколение, которое у нас когда-либо было. Нынешняя команда является наиболее сбалансированной и полноценной в истории немецкого баскетбола», – приводятся слова Новицки в блоге Марка Стейна.

Напомним, сегодня, 6 августа, сборная Германии сыграет четвертьфинальный матч на Олимпиаде в Париже. За выход в полуфинал турнира немцы поборются с национальной командой Канады. Начало встречи запланировано на 12:00 по московскому времени.

Ранее чемпионом Олимпиады-2024 по баскетболу 3х3 стала женская сборная Германии.

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