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Карри: если Леброн решит пойти в проход, удачи тому, кто попытается его остановить

Карри: если Леброн решит пойти в проход, удачи тому, кто попытается его остановить
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» и сборной США Стефен Карри высказался по поводу своего взаимодействия со звёздным лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом во время Олимпийских игр, которые на данный момент проходят в Париже.

«Я мастер в установке заслонов, что может сбить с толку даже такого игрока, как Леброн, когда у него мяч. В «Голден Стэйт» мы часто используем эту тактику: один держит мяч, а я ставлю заслон, открывая возможности для атаки.

Но если Леброн решит пойти в проход, лучше пожелать удачи тому, кто попытается его остановить, потому что я буду свободен и готов бросить из открытой зоны.

Моя цель — заставить соперника принимать трудные решения. Чем больше они сомневаются, тем больше у нас шансов создать хаос на площадке», — цитирует Карри The Athletic.

Напомним, сегодня, 6 августа, сборная США по баскетболу в рамках четвертьфинала сыграет со сборной Бразилии. Начало встречи назначено на 22:30 мск. Более того, «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию игрового дня.

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