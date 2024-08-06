Сборная Греции уверенно выигрывает после первой четверти в матче с Германией на ОИ-2024

Национальная команда Греции выигрывает после первой четверти в матче со сборной Германии на баскетбольном турнире Олимпийских игр в Париже. Игра проходит в рамках 1/4 финала на стадионе «Париж-Берси» («Аккор-Арена»). После первой десятиминутки счёт 21:11 в пользу греков.

Также сегодня, 6 августа, состоятся ещё три четвертьфинальных матча олимпийского баскетбольного турнира: в 15:30 мск начнётся игра между Сербией и Австралией, в 19:00 мск на паркет выйдут сборные Франции и Канады, а в 22:30 мск — США с Бразилией.

Баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр проходит с 27 июля по 10 августа. На прошлых Играх, проходивших в Токио, победу одержала сборная США. В финале американцы одолели национальную команду Франции.

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