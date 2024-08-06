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Яннис Адетокунбо исполнил мощный данк в быстрым отрыве в четвертьфинальном матче ОИ

Яннис Адетокунбо исполнил мощный данк в быстрым отрыве в четвертьфинальном матче ОИ
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На данный момент проходит матч в рамках четвертьфиналов Олимпиады-2024 по баскетболу, в котором между собой встречаются сборная Германии и сборная Греции. На момент написания новости счёт на табло 21:16 в пользу греческой команды.

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
06 августа 2024, вторник. 12:00 МСК
Германия
4-я четверть
59 : 52
Греция
Германия: Бонга, Да Силва, Ло, Гиффей, Уэйлер-Бэбб, Фойгтман, Вагнер, Тайс, Вагнер, Шрёдер, Тиман, Обст
Греция: Уолкап, Ларенцакис, Мораитис, Толиопулос, Калатес, Калаицакис, Папаяннис, Харалампопулос, Папаниколау, Хугкас, Адетокунбо, Митоглу

Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» и сборной Греции Яннис Адетокунбо в первой четверти стал автором эффектного момента, поставив сверху в быстром отрыве после промаха разыгрывающего сборной Германии Денниса Шрёдера. По итогам эпизода счёт стал 16:4 в пользу греков.

ВИДЕО

Отметим, что во время группового этапа греческий коллектив потерпел два поражения — от сборных Канады (79:86) и Испании (77:84). Тем не менее сборная Греции в заключительном туре смогла одержать победу над сборной Австралии со счётом 77:71.

Следить за матчами:
Кажется, только Яннис может принесту победу Греции. Развязка началась! ОИ — LIVE
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Кажется, только Яннис может принесту победу Греции. Развязка началась! ОИ — LIVE
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