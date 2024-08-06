Германия сравняла счёт в матче с греками на ОИ перед 2-й половиной после отставания «-10»

Сборная Германии сравняла счёт в матче с греками после второй десятиминутки на баскетбольном турнире Олимпийских игр в Париже. Игра проходит в рамках 1/4 финала на стадионе «Париж-Берси» («Аккор-Арена»). Счёт перед второй половиной встречи равный — 36:36. После первой четверти со счётом 21:11 выигрывали греки.

Напомним, баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр проходит с 27 июля по 10 августа. Американцы победили на предыдущих Играх, которые проходили в Токио (Япония). Тогда сборная США обыграла национальную команду Франции.

Также сегодня, 6 августа, состоятся ещё три четвертьфинальных матча олимпийского баскетбольного турнира: Сербия сыграет с Австралией, Франция — с Канадой, а США — с Бразилией.

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