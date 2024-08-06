Сборная Германии повела в счёте в матче с греками перед четвёртой четвертью на ОИ в Париже

Сборная Германии вышла вперёд в матче с греками после третьей десятиминутки на баскетбольном турнире Олимпийских игр в Париже. Команды встречаются в четвертьфинале на стадионе «Париж-Берси» («Аккор-Арена»). Счёт перед четвёртым игровым отрезком — 59:52 в пользу немцев. После первой половины счёт был равным — 36:36.

Напомним, баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр проходит с 27 июля по 10 августа. Сборная США победила на предыдущей Олимпиаде, которая проходила в столице Японии Токио. В финальном противостоянии американцы тогда оказались сильнее национальной команды Франции.

Отметим, что все полуфиналисты Олимпиады определятся сегодня, 6 августа. В 15:30 мск начнётся игра между Сербией и Австралией, в 19:00 мск на паркет выйдут сборные Франции и Канады, а в 22:30 мск — США с Бразилией.