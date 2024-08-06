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Аренас объяснил, почему критика статистики Джордана в сезоне-1987/1988 неуместна

Аренас объяснил, почему критика статистики Джордана в сезоне-1987/1988 неуместна
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Бывший игрок НБА и трёхкратный участник Матча всех звёзд лиги Гилберт Аренас отреагировал на критику легендарного Майкла Джордана, связанную с учётом его статистических показателей в сезоне-1987/1988.

Джордан тогда вошёл в историю НБА как первый игрок, который одновременно стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком в обороне.

Критики Майкла отмечали, что статистка игрока в домашних и выездных матчах резко отличалась: на своём паркете именитый игрок «Чикаго Буллз» добивался куда больших статистических показателей.

«Да, они спорят о Джордане, но на самом деле это касается всех игроков, о которых только можно подумать. Если вы посмотрите на статистику результативных передач Мэджика Джонсона дома и на выезде, то они будут отличаться. Так тогда в НБА было», — сказал Аренас на канале djvlad в YouTube.

Конкретнее о ситуации:
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