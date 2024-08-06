Сборная Германии одержала победу в игре с Грецией и вышла в полуфинал Олимпиады в Париже

Завершился баскетбольный матч 1/4 финала на летних Олимпийских играх в Париже, в рамках которого встречались сборные Германии и Греции. Встреча в проходила в напряжённой борьбе и закончилась со счётом 76:63 (11:21, 25:15, 23:16, 17:11) в пользу немецких баскетболистов. Отметим, что после первой десятиминутки впереди были греки (21:11).

Самым результативным игроком в составе немецкой сборной стал защитник Франц Вагнер. На его счету 18 очков, три подбора и две результативные передачи. В составе национальной команды Греции лучшую результативность продемонстрировал форвард Яннис Адетокунбо, в активе которого 22 очка, два подбора и три результативные передачи.

Также сегодня, 6 августа, состоятся ещё три четвертьфинальных матча олимпийского баскетбольного турнира: Сербия сыграет с Австралией, Франция — с Канадой, а США — с Бразилией. В полуфинале немцы сыграют с победителем пары Канада — Франция.