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Германия — Греция — результат матча 6 августа счёт 76:63, баскетбол, Олимпиада 2024 в Париже

Сборная Германии одержала победу в игре с Грецией и вышла в полуфинал Олимпиады в Париже
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Завершился баскетбольный матч 1/4 финала на летних Олимпийских играх в Париже, в рамках которого встречались сборные Германии и Греции. Встреча в проходила в напряжённой борьбе и закончилась со счётом 76:63 (11:21, 25:15, 23:16, 17:11) в пользу немецких баскетболистов. Отметим, что после первой десятиминутки впереди были греки (21:11).

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
06 августа 2024, вторник. 12:00 МСК
Германия
Окончен
76 : 63
Греция
Германия: Бонга, Да Силва, Ло, Гиффей, Уэйлер-Бэбб, Фойгтман, Вагнер, Тайс, Вагнер, Шрёдер, Тиман, Обст
Греция: Уолкап, Ларенцакис, Мораитис, Толиопулос, Калатес, Калаицакис, Папаяннис, Харалампопулос, Папаниколау, Хугкас, Адетокунбо, Митоглу

Самым результативным игроком в составе немецкой сборной стал защитник Франц Вагнер. На его счету 18 очков, три подбора и две результативные передачи. В составе национальной команды Греции лучшую результативность продемонстрировал форвард Яннис Адетокунбо, в активе которого 22 очка, два подбора и три результативные передачи.

Также сегодня, 6 августа, состоятся ещё три четвертьфинальных матча олимпийского баскетбольного турнира: Сербия сыграет с Австралией, Франция — с Канадой, а США — с Бразилией. В полуфинале немцы сыграют с победителем пары Канада — Франция.

Следить за матчами:
Яннис не смог подарить Греции чудо. Германия в полуфинале! Плей-офф ОИ — LIVE
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Яннис не смог подарить Греции чудо. Германия в полуфинале! Плей-офф ОИ — LIVE
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