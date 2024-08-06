Дирк Новицки посетил матч сборных Германии и Греции на Олимпийских играх — 2024

Прославленный немецкий баскетболист, чемпион НБА 2011 года Дирк Новицки посетил матч между сборными Германии и Греции, который состоялся в рамках четвертьфинала олимпийского баскетбольного турнира в Париже.

Встреча проходила на стадионе «Париж-Берси» и завершилась со счётом 76:63 (11:21, 25:15, 23:16, 17:11) в пользу немцев.

Фото: FIBA

Фото: FIBA

В полуфинале национальная команда Германии сыграет с победителем матча Франция — Канада, который состоится сегодня, 6 августа. Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Также сегодня игры проведут другие четвертьфиналисты олимпийского турнира: Сербия сыграет с Австралией, а США встретятся с Бразилией.

Сколько метров в самом высоком баскетболисте: