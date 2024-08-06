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Дирк Новицки посетил матч сборных Германии и Греции на Олимпийских играх — 2024

Дирк Новицки посетил матч сборных Германии и Греции на Олимпийских играх — 2024
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Прославленный немецкий баскетболист, чемпион НБА 2011 года Дирк Новицки посетил матч между сборными Германии и Греции, который состоялся в рамках четвертьфинала олимпийского баскетбольного турнира в Париже.

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
06 августа 2024, вторник. 12:00 МСК
Германия
Окончен
76 : 63
Греция
Германия: Бонга, Да Силва, Ло, Гиффей, Уэйлер-Бэбб, Фойгтман, Вагнер, Тайс, Вагнер, Шрёдер, Тиман, Обст
Греция: Уолкап, Ларенцакис, Мораитис, Толиопулос, Калатес, Калаицакис, Папаяннис, Харалампопулос, Папаниколау, Хугкас, Адетокунбо, Митоглу

Встреча проходила на стадионе «Париж-Берси» и завершилась со счётом 76:63 (11:21, 25:15, 23:16, 17:11) в пользу немцев.

Фото: FIBA

Фото: FIBA

В полуфинале национальная команда Германии сыграет с победителем матча Франция — Канада, который состоится сегодня, 6 августа. Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Также сегодня игры проведут другие четвертьфиналисты олимпийского турнира: Сербия сыграет с Австралией, а США встретятся с Бразилией.

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