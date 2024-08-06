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Гордон Херберт — о матче с Грецией: игра была более равной, чем показывает счёт

Гордон Херберт — о матче с Грецией: игра была более равной, чем показывает счёт
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Главный тренер сборной Германии по баскетболу Гордон Херберт прокомментировал минувший матч в рамках четвертьфинала Олимпиады-2024 по баскетболу со сборной Греции, в котором его команда одержала победу со счётом 76:63 и вышла таким образом в полуфинал турнира.

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
06 августа 2024, вторник. 12:00 МСК
Германия
Окончен
76 : 63
Греция
Германия: Бонга, Да Силва, Ло, Гиффей, Уэйлер-Бэбб, Фойгтман, Вагнер, Тайс, Вагнер, Шрёдер, Тиман, Обст
Греция: Уолкап, Ларенцакис, Мораитис, Толиопулос, Калатес, Калаицакис, Папаяннис, Харалампопулос, Папаниколау, Хугкас, Адетокунбо, Митоглу

«Тренер Василис Спанулис проделал отличную работу с командой [сборной Греции]. Они показали себя хорошо на турнире, хотя и проиграли несколько напряжённых матчей. Эта игра была более равной, чем показывает счёт. Мы сумели оторваться только в последние пять минут.

Мы отдаём должное тренеру и команде за их усилия. Не хочется сравнивать с прошлым, но их защита действительно сильна и физически мощна. И, конечно, у них есть выдающийся игрок [Яннис Адетокунбо], которого можно назвать Суперменом», — приводит слова Херберта Eurohoops.

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Яннис не смог подарить Греции чудо. Германия в полуфинале! Плей-офф ОИ — LIVE
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Яннис не смог подарить Греции чудо. Германия в полуфинале! Плей-офф ОИ — LIVE
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