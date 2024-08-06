Гордон Херберт — о матче с Грецией: игра была более равной, чем показывает счёт

Главный тренер сборной Германии по баскетболу Гордон Херберт прокомментировал минувший матч в рамках четвертьфинала Олимпиады-2024 по баскетболу со сборной Греции, в котором его команда одержала победу со счётом 76:63 и вышла таким образом в полуфинал турнира.

«Тренер Василис Спанулис проделал отличную работу с командой [сборной Греции]. Они показали себя хорошо на турнире, хотя и проиграли несколько напряжённых матчей. Эта игра была более равной, чем показывает счёт. Мы сумели оторваться только в последние пять минут.

Мы отдаём должное тренеру и команде за их усилия. Не хочется сравнивать с прошлым, но их защита действительно сильна и физически мощна. И, конечно, у них есть выдающийся игрок [Яннис Адетокунбо], которого можно назвать Суперменом», — приводит слова Херберта Eurohoops.