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Сборная Германии в рамках турниров ФИБА одержала 13-ю победу кряду

Сборная Германии в рамках турниров ФИБА одержала 13-ю победу кряду
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Сборная Германии по баскетболу одержала 13 побед подряд в рамках турниров, проводимых под эгидой Международной федерации баскетбола (ФИБА). Победная серия немцев началась на чемпионате Европы 2022 года, когда в игре за третье место они победили сборную Польши (82:69).

После этого национальная команда Германии одержала восемь побед на чемпионате мира в 2023 году, завоевав в итоге золотые медали. На Олимпийских играх 2024 года, которые в настоящий момент проходят в Париже, немецкие баскетболисты добыли уже четыре победы (выиграв все матчи на групповой стадии и одержав победу в четвертьфинальной встрече).

На стадии 1/2 финала ФРГ сыграет с победителем матча Франция — Канада, который состоится сегодня, 6 августа. Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

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