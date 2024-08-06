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Франц Вагнер высказался о Дирке Новицки после победы Германии в матче с Грецией на ОИ

Франц Вагнер высказался о Дирке Новицки после победы Германии в матче с Грецией на ОИ
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Лёгкий форвард «Орландо Мэджик» и сборной Германии по баскетболу Франц Вагнер отреагировал на посещение членом Зала славы и чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дирком Новицки матча в рамках четвертьфиналов Олимпиады-2024 по баскетболу со сборной Греции (76:63).

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
06 августа 2024, вторник. 12:00 МСК
Германия
Окончен
76 : 63
Греция
Германия: Бонга, Да Силва, Ло, Гиффей, Уэйлер-Бэбб, Фойгтман, Вагнер, Тайс, Вагнер, Шрёдер, Тиман, Обст
Греция: Уолкап, Ларенцакис, Мораитис, Толиопулос, Калатес, Калаицакис, Папаяннис, Харалампопулос, Папаниколау, Хугкас, Адетокунбо, Митоглу

«Мне было семь лет, когда Дирк играл на Олимпийских играх, и мы прошли долгий путь благодаря таким людям, как Дирк. Нам нужно продолжать двигаться вперёд и помнить о тех, кто был до нас, и о том, почему мы здесь.

Каждый в команде знает, что у нас особая группа, и мы хотим использовать это по максимуму. Это должно быть достаточно для мотивации. Прошлый год был особенным, но мы пытаемся продолжить это и сохранить импульс в будущем», — цитирует Вагнера Basket News.

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