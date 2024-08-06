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Костас Папаниколау — после поражения Греции от Германии на ОИ: я буду улыбаться

Костас Папаниколау — после поражения Греции от Германии на ОИ: я буду улыбаться
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Лёгкий форвард сборной Греции Костас Папаниколау дал комментарий после поражения команды в матче 1/4 финала с Германией. Напомним, греки уступили со счётом 63:76.

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
06 августа 2024, вторник. 12:00 МСК
Германия
Окончен
76 : 63
Греция
Германия: Бонга, Да Силва, Ло, Гиффей, Уэйлер-Бэбб, Фойгтман, Вагнер, Тайс, Вагнер, Шрёдер, Тиман, Обст
Греция: Уолкап, Ларенцакис, Мораитис, Толиопулос, Калатес, Калаицакис, Папаяннис, Харалампопулос, Папаниколау, Хугкас, Адетокунбо, Митоглу

«Начиная с июня мы прошли путь, который включал в себя сложные матчи и немалые испытания. Несмотря на вылет с турнира и наше желание сделать так, чтобы греческий народ нами гордился, я рад за игроков. И, признаюсь, испытываю гордость от тех усилий, которые мы прилагали в течение двух месяцев.

Конечно, есть некоторая горечь, но я буду улыбаться, потому что Греция на этом турнире показала, что она в состоянии смотреть в глаза большим командам, и это может стать хорошим знаком на будущее», — приводит слова Папаниколау Basket News со ссылкой на ERT.

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