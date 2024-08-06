Игрок Австралии превзошёл всю сборную Сербии по очкам в начале матча ОИ

Защитник сборной Австралии Патрик Миллз к началу второй четверти матча 1/4 финала Олимпиады в Париже набрал больше очков, чем вся национальная команда Сербии.

Миллз принёс австралийцам 18 очков, в то время как вся сборная Сербии набрала 17. Игра проходит в настоящий момент. После первой половины счёт 54:42 в пользу Австралии.

Напомним, первым полуфиналистом олимпийского баскетбольного турнира стала сборная Германии. В четвертьфинале немцы оказались сильнее национальной команды Греции 76:63 (11:21, 25:15, 23:16, 17:11).

Также сегодня, 6 августа, состоятся ещё два четвертьфинальных матча олимпийского турнира: сборная Франции встретится с Канадой, а США — с Бразилией.

Сколько метров в самом высоком баскетболисте: