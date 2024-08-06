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Игрок Австралии превзошёл всю сборную Сербии по очкам в начале матча ОИ

Игрок Австралии превзошёл всю сборную Сербии по очкам в начале матча ОИ
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Защитник сборной Австралии Патрик Миллз к началу второй четверти матча 1/4 финала Олимпиады в Париже набрал больше очков, чем вся национальная команда Сербии.

Миллз принёс австралийцам 18 очков, в то время как вся сборная Сербии набрала 17. Игра проходит в настоящий момент. После первой половины счёт 54:42 в пользу Австралии.

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
06 августа 2024, вторник. 15:30 МСК
Сербия
Окончен
95 : 90
ОТ
Австралия
Сербия: Plavsic, Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Давидовац, Аврамович, Милутинов
Австралия: Дэниэлс, Гидди, Миллз, Грин, Инглс, Деллаведова, Экзам, Ландейл, Кэй, Маквей, Магней, Рит

Напомним, первым полуфиналистом олимпийского баскетбольного турнира стала сборная Германии. В четвертьфинале немцы оказались сильнее национальной команды Греции 76:63 (11:21, 25:15, 23:16, 17:11).

Также сегодня, 6 августа, состоятся ещё два четвертьфинальных матча олимпийского турнира: сборная Франции встретится с Канадой, а США — с Бразилией.

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