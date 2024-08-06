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Обозреватель «Лейкерс» объяснил неудачи клуба в межсезонье НБА

Обозреватель «Лейкерс» объяснил неудачи клуба в межсезонье НБА
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Североамериканский журналист и клубный инсайдер «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Ирвинг в своём материале на сайте Lakers Daily предположил, почему руководству клуба из Лос-Анджелеса не удалось каким-либо образом улучшить состав.

«Лига считает, что может воспользоваться слабостью «Лейкерс» в это неудачное лето. Болельщики уже давно жалуются на «цену «Лейкерс», которую команды требуют на торговых переговорах. Команды неохотно помогают «озёрникам», если могут этого избежать. Но сейчас основная цель — заставить «Лейкерс» заплатить высокую цену.

Генеральный менеджер Роб Пелинка знает, что должен спасти свою работу с помощью какого-то хода. Источники, близкие к «Лейкерс» и к лиге, утверждают, что руководители на другой стороне переговоров завышают запрашиваемую цену, надеясь воспользоваться трудным положением клуба», — сказано в статье.

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