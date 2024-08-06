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Тренер сборной Сербии Пешич провёл эмоциональный тайм-аут при разнице в счёте «-24»

Тренер сборной Сербии Пешич провёл эмоциональный тайм-аут при разнице в счёте «-24»
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На данный момент проходит матч в рамках четвертьфинала Олимпиады-2024 по баскетболу, в котором между собой играют сборная Сербии и сборная Австралии. На момент написания новости счёт на табло — 67:65 в пользу сербской команды.

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
06 августа 2024, вторник. 15:30 МСК
Сербия
Окончен
95 : 90
ОТ
Австралия
Сербия: Plavsic, Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Давидовац, Аврамович, Милутинов
Австралия: Дэниэлс, Гидди, Миллз, Грин, Инглс, Деллаведова, Экзам, Ландейл, Кэй, Маквей, Магней, Рит

Главный тренер сербов Светислав Пешич во второй четверти во время тайм-аута при счёте 44:20 в пользу сборной Австралии эмоционально раздавал указания своим подопечным. Как итог, во второй половине сербская команда значительно сократила отставание, а затем вышла вперёд.

Светислав Пешич во время тайм-аута

Светислав Пешич во время тайм-аута

Фото: Кадр из трансляции

Светислав Пешич во время тайм-аута

Светислав Пешич во время тайм-аута

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, что во время группового этапа сборная Сербии одержала две победы — над сборной Пуэрто-Рико во 2-м туре (107:66) и над сборной Южного Судана в 3-м туре (96:85). Однако в 1-м туре сербы уступили сборной США со счётом 84:110.

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