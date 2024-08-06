Сборная Сербии в овертайме победила команду Австралии в матче 1/4 финала Олимпиады-2024

Сегодня, 6 августа, состоялась игра четвертьфинала между национальными командами Сербии и Австралии в рамках летних Олимпийских игр. Встреча завершилась со счётом 95:90 (17:31, 25:23, 25:11, 15:17, 13:8 от) в пользу сербских баскетболистов. Матч проходил на Аккор Арене (Берси).

Наиболее результативным игроком сербской сборной стал центровой Никола Йокич. В ходе игры он набрал 21 очко, сделал 14 подборов и отдал восемь передач.

Самым результативным игроком национальной команды Австралии стал защитник Патрик Миллз. Он набрал 26 очков и сделал три подбора.

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 27 июля по 10 августа 2024 года. В них принимают участие 12 команд. Финальный матч состоится 10 августа на Аккор Арене (Берси).

Чемпионами турнира в Токио-2020 является национальная команда США, в финале предыдущей Олимпиады победившая французов.