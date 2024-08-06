«Я был в ужасной депрессии». Чемпион НБА — об уходе из лиги

38-летний американский баскетболист, ставший чемпионом НБА в сезоне-2019/2020 в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», Дуайт Ховард рассказал о своём депрессивном состоянии после ухода из НБА.

«Я был в ужасной депрессии. Знаю, что я рождён для игры в НБА. Я точно знаю. Но я не могу просто сидеть там и позволить этому помешать мне быть самим собой.

Приехав сюда, эти люди дали мне свободу. Я никогда не принимаю этих людей как должное, потому что они дали мне возможность просто играть в баскетбол и быть собой. И люди здесь показали мне так много любви», — приводит слова Ховарда Bleacher Report.

В межсезонье 2023 года Ховард вёл переговоры о возможном возвращении в НБА, в частности игрок собирался присоединиться к «Голден Стэйт Уорриорз». Однако после встречи и тренировок с «Голден Стэйт» Ховард так и не был подписан.

Отметим, что последний раз Ховард играл в НБА в сезоне-2021/2022. Тогда он принял участие в 60 матчах в составе «Лейкерс», набирая в среднем 6,2 очка и делая 5,9 подбора за 16,2 минуты игрового времени за игру.