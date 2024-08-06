Миллз сложным попаданием через Йокича перевёл матч Сербия — Австралия в овертайм

На данный момент проходит матч в рамках четвертьфинала Олимпиады-2024 по баскетболу, в котором между собой играют сборная Сербии и сборная Австралии. На момент написания новости счёт на табло — 94:90 ОТ в пользу сербской команды.

За 9,8 секунды до конца основного времени игроки сборной Австралии при счёте 80:82 в пользу соперника ввели мяч из-за боковой линии. По итогам владения защитник Патрик Миллз со средней дистанции при сопротивлении центрового Николы Йокича реализовал бросок.

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Таким образом, счёт в игре стал 82:82. В ответном владении сербский коллектив не смог попасть с трёхочковой дистанции. Защитник «Атланты Хоукс» Богдан Богданович после передачи Йокича исполнил неудачный бросок левой рукой. Встреча перевелась в дополнительное время.