«Пари Нижний Новгород» подписал контракт с Обри Докинсом

Выступающий в Единой лиге ВТБ клуб «Нижний Новгород» подписал контракт с американским лёгким форвардом Обри Докинсом. Об этом сообщает пресс-служба нижегородской команды. Контракт «Нижнего Новгорода» с 29-летним Докинсом (1,98 м, 93 кг) рассчитан до конца сезона-2024/2025.

«Добро пожаловать, Обри!» — говорится в объявлении «Пари Нижний Новгород».

В прошедшем сезоне Обри Докинс выступал за черногорскую команду «Дерби». В 28 играх в рамках Адриатической лиги он набирал в среднем 10,4 очка (46,9% двухочковые, 39,7% трёхочковые), делал 2,2 подбора и 0,8 передачи за 24,4 минуты на площадке.

В составе «Пари НН» Докинс будет играть под 24-м номером. Ранее «Нижний Новгород» продлил контракт с 30-летним разыгрывающим защитником Кейси Шепердом.