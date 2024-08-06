Аврамович: сказал Йокичу, что люблю его, когда он реализовал бросок при счёте 91:90

Атакующий защитник московского ЦСКА и сборной Сербии по баскетболу Алекса Аврамович прокомментировал итоги матча четвертьфинала Олимпиады-2024 по баскетболу со сборной Австралии, в котором его команда одержала победу со счётом 95:90 ОТ.

— За счёт чего вы смогли сегодня выиграть?

— Мы никогда не сдавались. Бог давал нам энергию продолжать, даже когда мы уступали в счёте на 24 очка. Без бога мы бы не смогли это сделать, уверяю вас.

— Богом был Никола Йокич? (смеётся)

— Да, привет ему. Я ему сказал, что люблю его, когда он реализовал бросок при счёте 91:90. И Петрушев реализовал два очень важных штрафных. Мы все сыграли очень хорошо.

— Что произошло с вами на старте матча?

— Они очень хорошо начали. А мы играли не очень. Но в итоге мы выиграли игру. Это всё, что имеет значение, — сказал Аврамович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.