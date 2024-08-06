Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Аврамович: сказал Йокичу, что люблю его, когда он реализовал бросок при счёте 91:90

Аврамович: сказал Йокичу, что люблю его, когда он реализовал бросок при счёте 91:90
Аудио-версия:
Комментарии

Атакующий защитник московского ЦСКА и сборной Сербии по баскетболу Алекса Аврамович прокомментировал итоги матча четвертьфинала Олимпиады-2024 по баскетболу со сборной Австралии, в котором его команда одержала победу со счётом 95:90 ОТ.

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
06 августа 2024, вторник. 15:30 МСК
Сербия
Окончен
95 : 90
ОТ
Австралия
Сербия: Plavsic, Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Давидовац, Аврамович, Милутинов
Австралия: Дэниэлс, Гидди, Миллз, Грин, Инглс, Деллаведова, Экзам, Ландейл, Кэй, Маквей, Магней, Рит

— За счёт чего вы смогли сегодня выиграть?
— Мы никогда не сдавались. Бог давал нам энергию продолжать, даже когда мы уступали в счёте на 24 очка. Без бога мы бы не смогли это сделать, уверяю вас.

— Богом был Никола Йокич? (смеётся)
— Да, привет ему. Я ему сказал, что люблю его, когда он реализовал бросок при счёте 91:90. И Петрушев реализовал два очень важных штрафных. Мы все сыграли очень хорошо.

— Что произошло с вами на старте матча?
— Они очень хорошо начали. А мы играли не очень. Но в итоге мы выиграли игру. Это всё, что имеет значение, — сказал Аврамович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Сейчас читают:
Исторический камбэк Сербии. Йокич был на волоске от вылета с Олимпиады в Париже!
Исторический камбэк Сербии. Йокич был на волоске от вылета с Олимпиады в Париже!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android