Валериюс Соколовас назначен спортивным директором «Астаны»

Выступающий в Единой лиге ВТБ казахстанский клуб «Астана» назначил своим новым спортивным директором литовского специалиста Валериюса Соколоваса. Об этом сообщает пресс-служба «Астаны».

Казахстан не является для Соколоваса чем-то новым, так как ранее он уже работал в баскетбольном клубе «Ирбис» (Алма-Ата).

В прошлом сезоне-2023/2024 Единой лиги «Астана» заняла предпоследнее место в группе Б и не вышла в плей-офф турнира. Казахстанцы на групповом этапе провели 14 игр, в трёх из которых одержали победу, а в 11 уступили сопернику. Казахстанский клуб опередил в групповом этапе лишь БК «Минск».

Ранее стало известно, что легионер из США 25-летний американский разыгрывающий защитник Ти Джей Старкс стал игроком «Астаны».