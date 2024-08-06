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Валериюс Соколовас назначен спортивным директором «Астаны»

Валериюс Соколовас назначен спортивным директором «Астаны»
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Выступающий в Единой лиге ВТБ казахстанский клуб «Астана» назначил своим новым спортивным директором литовского специалиста Валериюса Соколоваса. Об этом сообщает пресс-служба «Астаны».

Казахстан не является для Соколоваса чем-то новым, так как ранее он уже работал в баскетбольном клубе «Ирбис» (Алма-Ата).

В прошлом сезоне-2023/2024 Единой лиги «Астана» заняла предпоследнее место в группе Б и не вышла в плей-офф турнира. Казахстанцы на групповом этапе провели 14 игр, в трёх из которых одержали победу, а в 11 уступили сопернику. Казахстанский клуб опередил в групповом этапе лишь БК «Минск».

Ранее стало известно, что легионер из США 25-летний американский разыгрывающий защитник Ти Джей Старкс стал игроком «Астаны».

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