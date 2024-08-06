Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Не могу дождаться игры за такой великий клуб, как ЦСКА». Аврамович — о переезде в ЕЛ

«Не могу дождаться игры за такой великий клуб, как ЦСКА». Аврамович — о переезде в ЕЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Атакующий защитник московского ЦСКА и сборной Сербии по баскетболу Алекса Аврамович после матча в рамках четвертьфинала Олимпиады-2024 по баскетболу со сборной Австралии, в котором его команда одержала победу со счётом 95:90 ОТ, высказался по поводу предстоящего выступления за армейцев в Единой лиге ВТБ.

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
06 августа 2024, вторник. 15:30 МСК
Сербия
Окончен
95 : 90
ОТ
Австралия
Сербия: Plavsic, Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Давидовац, Аврамович, Милутинов
Австралия: Дэниэлс, Гидди, Миллз, Грин, Инглс, Деллаведова, Экзам, Ландейл, Кэй, Маквей, Магней, Рит

«Жду не дождусь приехать, чтобы играть за такой великий клуб, как ЦСКА. Я уже говорил с Андреем Ватутиным, с тренером. Поговорил со всеми, кто когда-либо работал с ними уже. Все оставили только положительные отзывы. Не могу дождаться», — сказал Аврамович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Алекса в матче с Австралией провёл на площадке в общей сложности 23 минуты, набрав суммарно 10 очков (четыре из семи с игры, два из двух — штрафные броски), четыре подбора, одну результативную передачу и столько же перехватов. Самым результативным игроком у Сербии стал Никола Йокич — 21 очко.

Аврамович — о матче с Австралией:
Эксклюзив
Аврамович: сказал Йокичу, что люблю его, когда он реализовал бросок при счёте 91:90
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android