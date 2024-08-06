«Не могу дождаться игры за такой великий клуб, как ЦСКА». Аврамович — о переезде в ЕЛ

Атакующий защитник московского ЦСКА и сборной Сербии по баскетболу Алекса Аврамович после матча в рамках четвертьфинала Олимпиады-2024 по баскетболу со сборной Австралии, в котором его команда одержала победу со счётом 95:90 ОТ, высказался по поводу предстоящего выступления за армейцев в Единой лиге ВТБ.

«Жду не дождусь приехать, чтобы играть за такой великий клуб, как ЦСКА. Я уже говорил с Андреем Ватутиным, с тренером. Поговорил со всеми, кто когда-либо работал с ними уже. Все оставили только положительные отзывы. Не могу дождаться», — сказал Аврамович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Алекса в матче с Австралией провёл на площадке в общей сложности 23 минуты, набрав суммарно 10 очков (четыре из семи с игры, два из двух — штрафные броски), четыре подбора, одну результативную передачу и столько же перехватов. Самым результативным игроком у Сербии стал Никола Йокич — 21 очко.