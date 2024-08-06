Источник: Брайан Гурджиан покинет пост тренера сборной Австралии по баскетболу

Главный тренер сборной Австралии по баскетболу Брайан Гурджиан будет освобождён от своих обязанностей в «Бумерс». Об этом сообщает репортёр ESPN Australia Олгун Улук.

«Разумеется, после этого поражения от Сербии срок Брайана Гурджиана на посту главного тренера сборной Австралии подошёл к концу», — написал Улук на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

71-летний Гурджиан вернулся на пост главного тренера «Бумерс» в 2020 году. С тех пор Австралия завоевала бронзу на Олимпийских играх 2020 года в Токио, заняла 10-е место на чемпионате мира по баскетболу 2023 года.

Ранее, с 2001 по 2009 год, он был тренером сборной Австралии, в том числе на Олимпиадах в Афинах в 2004 году и в Пекине в 2008 году.

Сегодня, 6 августа, состоялась игра четвертьфинала между национальными командами Сербии и Австралии в рамках летних Олимпийских игр. Встреча завершилась со счётом 95:90 (17:31, 25:23, 25:11, 15:17, 13:8 ОТ) в пользу сербских баскетболистов, которые сыграют в полуфинале с победителем пары США — Бразилия.