Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Франция — Канада: французы уверенно впереди после первой четверти матча на Олимпиаде-2024

Франция — Канада: французы уверенно впереди после первой четверти матча на Олимпиаде-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 6 августа, проводится четвертьфинальный матч между национальными командами Франции и Канады на летних Олимпийских играх в Париже. Первая четверть встречи завершилась со счётом 23:10 в пользу французских баскетболистов. Матч проходит на «Аккор Арене» (Берси, Франция).

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
06 августа 2024, вторник. 19:00 МСК
Франция
4-я четверть
76 : 69
Канада
Франция: Нтиликина, Батюм, Альбиси, Ябуселе, Кординье, Фурнье, де Коло, Лессор, Гобер, Вембаньяма, Стразель, Кулибали
Канада: Дорт, Александер-Уолкер, Гилджес-Александер, Эджим, Маррей, Пауэлл, Лайлз, Барретт, Олиник, Нембард, Брукс, Берч

Кроме сборных Канады и Франции, в четвертьфинальную стадию пробились национальные команды Греции, Германии, Австралии, Бразилии, США, Сербии.

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 27 июля по 10 августа 2024 года. В них принимают участие 12 команд. Финальный матч состоится 10 августа на «Аккор Арене» (Берси).

Чемпионами турнира в Токио-2020 является национальная команда США, в финале предыдущей Олимпиады победившая французов. Всего на Олимпиаде-2024 будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр — 2024 представлено 32 вида спорта.

Баскетбол — Олимпиада. Календарь
Баскетбол — Олимпиада. Таблицы
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android