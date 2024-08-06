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Защитник ЦСКА Аврамович прокомментировал отсутствие сборной России на Олимпиаде-2024

Защитник ЦСКА Аврамович прокомментировал отсутствие сборной России на Олимпиаде-2024
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Атакующий защитник московского ЦСКА и сборной Сербии по баскетболу Алекса Аврамович прокомментировал отсутствие России на Олимпиаде-2024

— Грустно ли вам от того, что сборной России не дали квалифицироваться на Олимпиаду?
— Думаю, да. Я выступаю за мир во всём мире. Я надеюсь, что Бог даст энергию всем людям на Земле, чтобы этот мир наконец настал. Это моя мечта. Надеюсь, это произойдёт в скором времени, — сказал Аврамович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В состоявшемся сегодня, 6 августа, четвертьфинальном матче между национальными командами Сербии и Австралии в рамках летних Олимпийских игр Аврамович провёл на площадке в общей сложности 23 минуты, набрав суммарно 10 очков (4 из 7 с игры, 2 из 2 — штрафные броски), четыре подбора, одну результативную передачу и столько же перехватов.

Отметим, что самым результативным игроком у Сербии стал Никола Йокич — 21 очко. Встреча завершилась со счётом 95:90 в пользу сербских баскетболистов.

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
06 августа 2024, вторник. 19:00 МСК
Франция
2-я четверть
23 : 10
Канада
Франция: Нтиликина, Батюм, Альбиси, Ябуселе, Кординье, Фурнье, де Коло, Лессор, Гобер, Вембаньяма, Стразель, Кулибали
Канада: Дорт, Александер-Уолкер, Гилджес-Александер, Эджим, Маррей, Пауэлл, Лайлз, Барретт, Олиник, Нембард, Брукс, Берч
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