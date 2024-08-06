Защитник ЦСКА Аврамович прокомментировал отсутствие сборной России на Олимпиаде-2024

Атакующий защитник московского ЦСКА и сборной Сербии по баскетболу Алекса Аврамович прокомментировал отсутствие России на Олимпиаде-2024

— Грустно ли вам от того, что сборной России не дали квалифицироваться на Олимпиаду?

— Думаю, да. Я выступаю за мир во всём мире. Я надеюсь, что Бог даст энергию всем людям на Земле, чтобы этот мир наконец настал. Это моя мечта. Надеюсь, это произойдёт в скором времени, — сказал Аврамович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В состоявшемся сегодня, 6 августа, четвертьфинальном матче между национальными командами Сербии и Австралии в рамках летних Олимпийских игр Аврамович провёл на площадке в общей сложности 23 минуты, набрав суммарно 10 очков (4 из 7 с игры, 2 из 2 — штрафные броски), четыре подбора, одну результативную передачу и столько же перехватов.

Отметим, что самым результативным игроком у Сербии стал Никола Йокич — 21 очко. Встреча завершилась со счётом 95:90 в пользу сербских баскетболистов.