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Франция — Канада: французы уверенно ведут после второй четверти матча на ОИ-2024

Сегодня, 6 августа, проводится четвертьфинальный матч между национальными командами Франции и Канады на летних Олимпийских играх в Париже. Вторая четверть встречи завершилась со счётом 45:29 в пользу французских баскетболистов. Матч проходит на «Аккор Арене» (Берси, Франция).

Кроме сборных Канады и Франции, в четвертьфинальную стадию пробились национальные команды Греции, Германии, Австралии, Бразилии, США, Сербии.

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 27 июля по 10 августа 2024 года. В них принимают участие 12 команд. Финальный матч состоится 10 августа на «Аккор Арене» (Берси).

Чемпионами турнира в Токио-2020 является национальная команда США, в финале предыдущей Олимпиады победившая французов. Всего на Олимпиаде-2024 будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр — 2024 представлено 32 вида спорта.