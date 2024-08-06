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Богдан Богданович изложил стратегию Сербии на возможный полуфинал с США

Богдан Богданович изложил стратегию Сербии на возможный полуфинал с США
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Атакующий защитник «Атланты Хоукс» и член национальной команды Сербии Богдан Богданович заявил, что верит в победу его сборной над командой США в вероятном полуфинале Олимпиады-2024. В предстоящем полуфинале Сербия встретится с победителем пары Бразилия — США.

«Матч с Австралией получился очень тяжёлым, но я рад, что мы проявили характер. Даже когда мы проигрывали 20 очков, мы не сдались. Они нанесли нам несколько тяжёлых ударов, но мы продолжали верить в себя, что говорит о характере команды.

Сегодня каждый внёс свой вклад. Даже когда дело шло не очень хорошо, мы верили друг в друга и продолжали бороться и поддерживать, и это самое важное в команде. Каждый сыграл свою роль в этой игре.

Возможный полуфинал с США? Тактика та же: самоотверженность, командная работа, дух и вера. Мы, как всегда, верим в победу», — приводит слова Богдановича сербский телеканал RTS.

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
06 августа 2024, вторник. 15:30 МСК
Сербия
Окончен
95 : 90
ОТ
Австралия
Сербия: Plavsic, Петрушев, Йович, Богданович, Маринкович, Добрич, Йокич, Мицич, Гудурич, Давидовац, Аврамович, Милутинов
Австралия: Дэниэлс, Гидди, Миллз, Грин, Инглс, Деллаведова, Экзам, Ландейл, Кэй, Маквей, Магней, Рит
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