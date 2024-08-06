Богдан Богданович изложил стратегию Сербии на возможный полуфинал с США

Атакующий защитник «Атланты Хоукс» и член национальной команды Сербии Богдан Богданович заявил, что верит в победу его сборной над командой США в вероятном полуфинале Олимпиады-2024. В предстоящем полуфинале Сербия встретится с победителем пары Бразилия — США.

«Матч с Австралией получился очень тяжёлым, но я рад, что мы проявили характер. Даже когда мы проигрывали 20 очков, мы не сдались. Они нанесли нам несколько тяжёлых ударов, но мы продолжали верить в себя, что говорит о характере команды.

Сегодня каждый внёс свой вклад. Даже когда дело шло не очень хорошо, мы верили друг в друга и продолжали бороться и поддерживать, и это самое важное в команде. Каждый сыграл свою роль в этой игре.

Возможный полуфинал с США? Тактика та же: самоотверженность, командная работа, дух и вера. Мы, как всегда, верим в победу», — приводит слова Богдановича сербский телеканал RTS.