Лаури Маркканен продлит контракт с «Ютой» — Шэмс Чарания

Тяжелый форвард Лаури Маркканен продлит на пять лет контракт со своей командой «Юта Джаз». Об этом сообщает известный инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Ожидается, что новый контракт 27-летнего финна будет стоить более $ 200 млн. По новому соглашению Маркканен не будет иметь права на обмен в течение всего сезона-2024/2025.

Новый контракт Маркканена будет рассчитан до 2029 года, что сделает его крупнейшим в истории «Джаз». Кроме того, у Лаури будет одна из самых высоких зарплат для европейского игрока в истории НБА.

В течение прошлого месяца «Джаз» вели переговоры о переходе Маркканена с несколькими командами, включая «Сан-Антонио Спёрс», «Сакраменто Кингз» и «Голден Стэйт Уорриорз». «Уорриорз» сделали самое агрессивное предложение, но ни одна команда не предложила столько же, сколько «Джаз».

За последние два сезона Маркканен в среднем набирал 24,4 очка, делал 8,4 подбора и 1,9 передачи за матч. Его хорошая игра принесла ему место в Матче всех звёзд 2023 года и приз самому прогрессирующему игроку НБА.