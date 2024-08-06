Сборная Франции победила команду Канады в матче 1/4 финала Олимпиады-2024

Сегодня, 6 августа, состоялась игра четвертьфинала между национальными командами Франции и Канады в рамках летних Олимпийских игр. Встреча завершилась со счётом 82:73 (23:10, 22:19, 16:21, 21:23) в пользу французских баскетболистов. Матч проходил на «Аккор Арене» (Берси).

Самым результативным игроком национальной команды Франции стал форвард Гершон Ябуселе. Он набрал 22 очка, сделал пять подборов и одну передачу.

Наиболее результативным игроком канадской сборной стал разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. В ходе игры он набрал 27 очков, сделал пять подборов и отдал четыре передачи.

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года проходят с 27 июля по 10 августа 2024 года. В них принимают участие 12 команд. Финальный матч состоится 10 августа на «Аккор Арене» (Берси).

Чемпионами турнира в Токио-2020 является национальная команда США, в финале предыдущей Олимпиады победившая французов.