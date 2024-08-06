Баркли назвал самый безумный момент во время пребывания в составе «Дрим-тим» на ОИ-1992

61-летний легендарный американский бывший профессиональный баскетболист Чарльз Баркли назвал самый безумный момент во время его пребывания в составе «Дрим-тим» на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне.

«Однажды мы собирались на тренировку или на игру… Где-то в десятке метров от отеля собралось около пяти тысяч человек, которые просто кричали каждый раз, когда мы выходили из отеля. Это было просто безумие.

Фанаты особенно хотели увидеть Майкла Джордана, Мэджика Джонсона и Ларри Бёрда. Организаторам пришлось усилить меры безопасности. Каждый раз, когда мы ехали на автобусе, нас сопровождали два мотоциклиста с автоматами.

Спереди и сзади ехали две полицейские машины, а над автобусом парил вертолёт… Но господи, на трассе стояли сотни людей с плакатами. Это было безумие», — рассказал Баркли в подкасте Podcast P с Полом Джорджем.