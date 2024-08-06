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ЦСКА поздравил Алексу Аврамовича с выходом сборной Сербии в полуфинал Олимпиады-2024

ЦСКА поздравил Алексу Аврамовича с выходом сборной Сербии в полуфинал Олимпиады-2024
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Баскетбольный клуб ЦСКА поздравил своего игрока Алексу Аврамовича с выходом сборной Сербии в полуфинал Олимпиады-2024.

«Алекса Аврамович — в полуфинале Олимпийских игр. Мы желаем удачи и победы нашим братьям в полуфинальном матче!» — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

В состоявшемся сегодня, 6 августа, четвертьфинальном матче между национальными командами Сербии и Австралии в рамках летних Олимпийских игр Аврамович провёл на площадке в общей сложности 23 минуты, набрав суммарно 10 очков (четыре из семи с игры, два из двух — штрафные броски), четыре подбора, одну результативную передачу и столько же перехватов.

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
06 августа 2024, вторник. 15:30 МСК
Сербия
Окончен
95 : 90
ОТ
Австралия
Сербия: Йокич - 21, Богданович - 17, Мицич - 14, Добрич - 11, Гудурич - 11, Аврамович - 10, Петрушев - 9, Милутинов - 2, Плавшич, Йович, Маринкович, Давидовац
Австралия: Миллз - 26, Гидди - 25, Маквей - 13, Экзам - 12, Рит - 7, Ландейл - 5, Магней - 2, Дэниэлс, Грин, Инглс, Деллаведова, Кэй

В четверг, 8 августа, Сербия сразится за выход в финал с победителем пары США — Бразилия.

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