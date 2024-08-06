ЦСКА поздравил Алексу Аврамовича с выходом сборной Сербии в полуфинал Олимпиады-2024

Баскетбольный клуб ЦСКА поздравил своего игрока Алексу Аврамовича с выходом сборной Сербии в полуфинал Олимпиады-2024.

«Алекса Аврамович — в полуфинале Олимпийских игр. Мы желаем удачи и победы нашим братьям в полуфинальном матче!» — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

В состоявшемся сегодня, 6 августа, четвертьфинальном матче между национальными командами Сербии и Австралии в рамках летних Олимпийских игр Аврамович провёл на площадке в общей сложности 23 минуты, набрав суммарно 10 очков (четыре из семи с игры, два из двух — штрафные броски), четыре подбора, одну результативную передачу и столько же перехватов.

В четверг, 8 августа, Сербия сразится за выход в финал с победителем пары США — Бразилия.