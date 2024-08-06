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Виктор Вембаньяма отреагировал на победу Франции над Канадой

Виктор Вембаньяма отреагировал на победу Франции над Канадой
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Центровой сборной Франции и «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма прокомментировал победную игру своей национальной команды против Канады в четвертьфинальном матче Олимпиады-2024.

«План на матч определённо состоял в том, чтобы задействовать всю команду. Кажется, у нас было около 20 результативных передач. Так что это хорошо. А моей целью было не тянуть игру на себя и при возможности делать свои броски.

Если бы я забил всё что мог, мы бы решили судьбу матча гораздо раньше. Я рад, что мы одержали победу, и это показывает, что мы можем играть намного лучше.

Матиас Лессор провёл отличный матч. Возможно, он самый доминирующий центровой Евролиги. Было бы ошибкой не использовать его качества, особенно против такой команды», — приводит слова Вембаньямы Basketnews.

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
06 августа 2024, вторник. 19:00 МСК
Франция
Окончен
82 : 73
Канада
Франция: Нтиликина, Батюм, Альбиси, Ябуселе, Кординье, Фурнье, де Коло, Лессор, Гобер, Вембаньяма, Стразель, Кулибали
Канада: Дорт, Александер-Уолкер, Гилджес-Александер, Эджим, Маррей, Пауэлл, Лайлз, Барретт, Олиник, Нембард, Брукс, Берч

Сегодня, 6 августа, состоялась игра четвертьфинала между национальными командами Франции и Канады в рамках летних Олимпийских игр. Встреча завершилась со счётом 82:73 в пользу французских баскетболистов.

Виктор Вембаньяма набрал 7 очков, сделал 10 подборов и отдал 5 результативных передач.

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