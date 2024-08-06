Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер сборной Канады раскритиковал арбитров после поражения от Франции

Тренер сборной Канады раскритиковал арбитров после поражения от Франции
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Канады Хорди Фернандес отреагировал на поражение своей команды от Франции в четвертьфинале баскетбольного турнира Олимпиады-2024.

«Они хорошо начали матч, реализовали три дальних броска в начале, а мы оказались в роли догоняющих.

Да, мы были лучше во второй половине, но итог оказался разочаровывающим. Мы не делились мячом в атаке, и это не наша игра.

Расстраивает сомнительное судейство с 45 штрафными бросками Франции. Но что есть, то есть. Мы знали, что так будет, когда ехали сюда», — приводит слова Фернандеса Basketnews.

Сегодня, 6 августа, состоялась игра четвертьфинала между национальными командами Франции и Канады в рамках летних Олимпийских игр. Встреча завершилась со счётом 82:73 в пользу французских баскетболистов.

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
06 августа 2024, вторник. 19:00 МСК
Франция
Окончен
82 : 73
Канада
Франция: Нтиликина, Батюм, Альбиси, Ябуселе, Кординье, Фурнье, де Коло, Лессор, Гобер, Вембаньяма, Стразель, Кулибали
Канада: Дорт, Александер-Уолкер, Гилджес-Александер, Эджим, Маррей, Пауэлл, Лайлз, Барретт, Олиник, Нембард, Брукс, Берч
Материалы по теме
Сборная Франции победила команду Канады в матче 1/4 финала Олимпиады-2024
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android