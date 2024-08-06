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Богдан Богданович объяснил, почему Никола Йокич избегает общения со СМИ на Олимпиаде

Богдан Богданович объяснил, почему Никола Йокич избегает общения со СМИ на Олимпиаде
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Атакующий защитник «Атланты Хоукс» и член национальной команды Сербии Богдан Богданович в шуточной манере рассказал, почему Никола Йокич не общается с прессой после матчей на Олимпиаде в Париже.

«Он молодец, но он любит общаться только со мной, вы же знаете. В НБА, если он не общается со СМИ, его оштрафуют. Но здесь [на Олимпиаде] штрафов нет. Поэтому он говорит: «Мне это не нужно». Без обид, ребята», — приводит слова Богдановича репортёр «Бостон Глоуб» Гари Уошберн.

Сегодня, 6 августа, состоялась игра четвертьфинала между национальными командами Сербии и Австралии в рамках летних Олимпийских игр. Встреча завершилась со счётом 95:90 в пользу сербских баскетболистов.

Наиболее результативным игроком сербской сборной стал центровой Никола Йокич. В ходе игры он набрал 21 очко, сделал 14 подборов и отдал восемь передач.

Олимпийские игры (м) . 1/4 финала
06 августа 2024, вторник. 15:30 МСК
Сербия
Окончен
95 : 90
ОТ
Австралия
Сербия: Йокич - 21, Богданович - 17, Мицич - 14, Добрич - 11, Гудурич - 11, Аврамович - 10, Петрушев - 9, Милутинов - 2, Плавшич, Йович, Маринкович, Давидовац
Австралия: Миллз - 26, Гидди - 25, Маквей - 13, Экзам - 12, Рит - 7, Ландейл - 5, Магней - 2, Дэниэлс, Грин, Инглс, Деллаведова, Кэй

В полуфинале сборная Сербии встретится с победителем сегодняшнего матча США — Бразилия.

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